Hayvan deneyleri tamamlanan ilk aşı için üretim aşamasına geçildi

Sağlık Bakanlığı, hayvan deneyleri tamamlanan ilk aşı için üretim aşamasına geçildiğini duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin dünyayla eş zamanlı şekilde yürüttüğü aşı geliştirme çalışmaları ve insan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama ele alındı. Araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirildi.

İLK AŞI İÇİN ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLDİ

Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü netlik kazandı.

Ayrıca Bilim Kurulu'nda, Kovid-19 testlerinin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının artırılmasına da yönünde görüş birliğine varıldı.