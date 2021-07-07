Hayvan hakları yasası çıktı mı? İşte madde madde yapılan değişiklikler 2021

Hayvan hakları yasası çıktı mı? İşte madde madde yapılan değişiklikler 2021

Hayvan Hakları Koruma Kanunu, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Bunun üzerine, "Kanunda hangi değişiklikler yer alıyor?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Hayvanları korumak üzere hazırlanan Hayvan Hakları Kanunu'na ilişkin ilk açıklama geçtiğimiz günlerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan gelmişti.

Mahir Ünal yaptığı açıklamada, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz." demişti.

Bunun akabinde, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Bu gelişmelerin ardından, Hayvan Hakları Kanunu'nda hangi maddelerin yer alacağı merak konusu oldu.

HAYVAN HAKLARI KANUNU'NDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclis'nde görüşülen Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nda muhalefet ve hayvan hakları koruyucularının isteği üzerine bazı ifadelendirmelerde değişikliğe gidilecek.

Bu değişiklikler şu şekilde;

Kanunun 11'inci maddesinde yer alan 'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır' ifadesinde muhalefetin ve hayvan hakları koruyucularının talepleri üzerine değişiklik yapılacak.

Buradaki 'Hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi yerine 'hayvana tecavüz' ya da 'hayvana cinsel taciz' ifadesi kullanılacak.

Ayrıca kanun teklifinin 14'üncü maddesinde yer alan, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 10 bin TL idari para cezası verilir.

Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür' ifadesinde sayılan ırklar kanun maddesinden çıkarılacak.

Kanunla, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından tehlike arz eden hayvanlar tek tek belirlenecek, bir ırk tamamiyle tehlikeli olarak sayılmayacak.

PETSHOP'TA HAYVAN SATIŞI YASAKLANACAK

Pehshop'ta hayvan satışları konusu, hazırlanan yasanın içerisinde yer aldı. Hayvan Hakları Yasası ile ilgili yapılan açıklamayı bekleyen hayvanseverler, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın yaptığı konuşmanın ardından detaylarını araştırmaya başladı. Ünal, yasa teklifine ilişkin şunları kaydetti;

Petshop'ta kedi ve köpek satışlarının önüne geçilecek. Bu kapsamda yunus parklarının işletilmesi de yasaklanacak. Tehlikeli türlerin bakılması ve barındırılması yasaklanacak. Hayvan mal değil, can sayılacak."





HAYVAN HASTANELERİ KURULACAK

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını, tedavilerini sağlayacak ve eğitim çalışmaları yapacak.

Ayrıca yerel yönetimler, ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurabilecek.