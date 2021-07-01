Hayvan haklarında yeni dönem! Petshop'ta kedi-köpek satışları yasaklanacak mı? Hayvanseverlere müjde...

Mahir Ünal'ın Hayvan Hakları Yasası'na ilişkin detayları açıklamasının ardından, Petshop'ta kedi ve köpek satışlarının devam edip etmeyeceği gündeme geldi.

Hayvanları korumak amacıyla, uzun bir süredir Hayvan Hakları Yasası hazırlanıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklama ile, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamaların ardından, tüm hayvanseverlerin tepkisini çeken Petshop'ta kedi ve köpek satışına ilişkin bir düzenleme olup olmadığına dair detaylar paylaşıldı.

Peki, Petshop'ta kedi-köpek satışları yasaklanacak mı?Hayvan hakları yasası çıktı mı?cİşte son durum..

PETSHOP'TA HAYVAN SATIŞI YASAKLANACAK MI?

Hayvanseverlerin en hassas olduğu konular arasında olan Pehshop'ta hayvan satışları konusu, hazırlanan yasanın içerisinde yer aldı. Hayvan Hakları Yasası ile ilgili yapılan açıklamayı bekleyen hayvanseverler, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın yaptığı konuşmanın ardından detaylarını araştırmaya başladı.

Ünal, yasa teklifine ilişkin şunları kaydetti;

Petshop'ta kedi ve köpek satışlarının önüne geçilecek. Bu kapsamda yunus parklarının işletilmesi de yasaklanacak. Tehlikeli türlerin bakılması ve barındırılması yasaklanacak. Hayvan mal değil, can sayılacak."





KEDİ VE KÖPEK SAHİPLERİYLE İLGİLİ ALINAN KARAR

Mahir Ünal, hayvan haklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kedi ve köpeklerin sahiplenildikten kısa bir süre sonra sokağa bırakılmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı;

"Sahipli hayvan ve sahipsiz hayvan kavramını kaldırıyoruz. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimlik zorunluluğu getirilecek."