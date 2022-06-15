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    Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı

    Kurban Bayramı öncesinde hareketilik başlayan Denizli'deki hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar bin 1500 liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
    • 15.06.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 10:59
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    Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı

    İslam alemi 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı için geri sayıma başladı.

    Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Denizli’de de yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında yoğunluk kendini hissettiriyor.

    Besiciler hayvanlarını satmak için çevre bölgelerden gelip pazarlarda yerini alıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan pazarlıklar akşam saatlerine kadar devam ediyor.

    Küçükbaş 1500, büyükbaş 10 binden başlıyor

    Pazarda küçükbaş hayvanlar  1500 liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Birçok besici ise artan hayvan fiyatlarının kendi maliyetlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Kurban Bayramı öncesi besiciler, küçükbaş hayvanların kilogramının canlı olarak 45-50 TL, büyükbaş hayvanların da 50-60 TL olduğunu açıkladı.

    “Besicilik yapmak gerçekten de zorlaştı”

    Bu yıl yem fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak hayvan fiyatlarında da artış olduğunu ifade eden hayvan yetiştiricisi Süleyman Aykaç “Yem fiyatlarında yaşanılan yükselmelere rağmen biz vatandaşlarımızın kurban kesmelerini sağlamak amacıyla fiyatları normal seviyelerde tutuyoruz. Bu yıl canlı olarak küçükbaş hayvanların kilo fiyatı 45-50 TL, büyükbaş hayvanların da canlı kilosu 50-60 TL’dir. Besicilik yapmak gerçekten de zorlaştı. Ama bu işten ekmek yiyoruz. Esas amacımız isteyen tüm vatandaşlarımızın kurban kesmelerini sağlamaktır. Allah herkese kurban kesebilmeyi nasip etsin.” dedi.

    Hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı #1


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