Hayvancılık destek ödemeleri başladı mı? Bakan Pakdemirli açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Hayvancılık destek ödemeleri başladı mı?

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvancılık destek ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Ödemelerin gerçekleştirileceği tarihi açıklayan Bakan Pakdemirli, toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin liralık ödeme yapılacağını bildirdi.

Peki, Hayvancılık destek ödemeleri başladı mı? İşte detaylar...

HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Hayvancılık yapan vatandaşların merakla beklediği haber, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Hayvancılık destek ödemelerine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun." dedi.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarında yer alan bilgilere göre, üreticilere bugün saat 17.00 itibarıyla toplam 1.468.535.735 TL’lik buzağı, manda ve malak destek ödemeleri yapılacak.

BUZAĞI DESTEĞİ (2020 yılı I. Dönem)

676.000 yetiştiriciye

3.314.449 baş buzağı için 1.436.856.835 TL,

MANDA DESTEĞİ (2020 yılı Dişi Manda)

10.449 yetiştiriciye

82.303 baş dişi manda için 24.042.550 TL,

MALAK DESTEĞİ (2020 yılı 1. Dönem)

8.253 yetiştiriciye

29.326 baş malak için 7.636.350 TL olmak üzere

Toplam: 1.468.535.735 TL