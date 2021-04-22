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Hayvancılık destek ödemesi bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun." dedi.
- AA
- 22.04.2021 - 14:14
- Güncelleme : 22.04.2021 - 14:34
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den hayvancılık yapan vatandaşlara müjde geldi.
Pakdemirli, üreticilere bugün 17.00 itibarıyla toplam 1.468.535.735 TL’lik buzağı, manda ve malak destek ödemelerinin yapılacağını bildirdi.
BUZAĞI DESTEĞİ (2020 yılı I. Dönem)
676.000 yetiştiriciye
3.314.449 baş buzağı için 1.436.856.835 TL,
MANDA DESTEĞİ (2020 yılı Dişi Manda)
10.449 yetiştiriciye
82.303 baş dişi manda için 24.042.550 TL,
MALAK DESTEĞİ (2020 yılı 1. Dönem)
8.253 yetiştiriciye
29.326 baş malak için 7.636.350 TL olmak üzere
Toplam: 1.468.535.735 TL