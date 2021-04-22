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Hayvancılık destek ödemesi bugün hesaplarda

Hayvancılık destek ödemesi bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun." dedi.