Hayvanları Koruma Kanunu ve 4. Yargı Paketi Meclis'te

Boşanmış eşe karşı suça yönelik değişikliklerin sunulduğu 4. Yargı Paketi ve Hayvanları Koruma Kanunu, tatil öncesi Meclis'in gündeminde yerini aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bir süredir gündemde olan ciddi düzenlemelerde yasalaştırmaya gidecek.

Tatil sürecine geçmeden önce yoğun temposu devam eden TBMM'nin 4. Yarhı Paketi ve Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin yasaların milletvekillerinin onayını alması bekleniyor.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

Meclis'in önemli mesai başlıklarından biri de hayvanları koruma kanunundaki değişiklik. Yasa teklifi komisyonda görüşüldükten sonra hızla Genel kurul gündemine alınacak.

4 YILA KADAR HAPİS

Düzenlemeyle, hayvanlara karşı işlenen suçlarda hapis cezalarının önü açılıyor. Evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar, cinsel istismar, işkence ve zalimce muameleye ise 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sahipli kedi ve köpekler dijital kimlikle kayıt altına alınacak. Belediyelere aşılama ve kısırlaştırma sürecini takip sorumluluğu getirilecek. Evcil hayvan satış yerlerinde kedi ve köpek satılamayacak.

4. YARGI PKAETİ, GENEL KURUL'DA YASALAŞACAK

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 4'üncü yargı paketi Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle, boşanmış eşe karşı işlenen suçların cezası ağırlaştırılıyor.

Tutuklamalarda somut delil şartı getiriliyor. Adli kontrolün 2 yılla sınırlandırılması ve 4 ayda bir güncellenmesi öngörülüyor. Adliyelerde 7 gün 24 saat ifade verme olanağı tanınıyor.

TORBA YASA ÇIKARILACAK

Meclis'te torba teklifin de gündeme gelmesi bekleniyor. Buna göre, çekin vadesi gelmeden bozdurulmasını erteleyen düzenlemenin süresi yine uzatılacak.

İmar Kanunu'nda, alt yapı yatırımları ve kentsel dönüşümle ilgili değişiklik yapılacak.

Engelli istihdamında mağduriyetleri ortadan kaldıracak düzenlemelere de yer verilecek.