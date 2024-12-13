Hayvanların Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de

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Sokaktaki başıboş köpeklere yönelik değiştirilen 5199 sayılı kanun yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de bir çok vatandaşın köpek saldırılarından yaralanması ve hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokaktaki başıboş köpeklere karşı uygulanan 5199 sayılı kanunda değişikliğe gidildi.

KANUN 2 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' TBMM’de kabul edilmiş ve 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.