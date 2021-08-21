Hayvanseverin isyanı: Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara

Hayvanseverin isyanı: Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara

Sosyal medyada 'Daire 16' olarak gündeme gelen İbrahim Kaya, mahalledeki sokak köpeğinin toplatılmasını isteyen komşularına tepki gösterdi.

Hayvansever bir vatandaşın, sosyal medyada paylaşılan görüntüsü Türkiye'nin gündemine oturdu.

İbrahim Kaya isimli vatandaş, mahallelerindeki sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayan bölge sakinlerine isyan etti.

Sokağa inerek tüm komşularına seslenen Kaya, kurduğu cümlelerle adeta insanlık dersi verdi.

"BELEDİYEYİ KİM ARIYORSA HESABINI SORACAĞIM"

Kaya, yerde yatan köpeğe şu sözlerle sahip çıktı:

"Bu sokağın köpeği, apartmanın köpeği değil bu. Herkesin köpeği bu. Sokağın köpeğine, herkesin baktığı köpeğe, hiç kimseye zararı olmayan şu köpeğin alınması için kim belediyeyi arıyorsa onlara hesabını soracağım, uğraşacağım onunla.

"BU DÜNYADA BİR TEK BİZ YAŞAMIYORUZ"

Tek biz yaşamıyoruz dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin, biraz insan olalım. Yeter, apartmanın içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın, açık tutacaksan duyarlı olacaksın, insan olacaksın.

"ŞU KADARCIK YERİ ÇOK GÖRMEYECEKSİNİZ HAYVANLARA"

Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz hayvanlara herkese söylüyorum. Daire 16'dayım adım İbrahim Kaya."

SESİNİ TÜM VATANDAŞLARA DUYURDU

Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı tarafından görüntüsü paylaşılan Kaya'ya, peş peşe övgü yağdı.

Kullanıcılar, "Dünyayı kendilerinden ibaret görenlerin terbiyecisi", "Daire 16 abi, sen mükemmel bir detaysın.", "Daire 16 yüreğine sağlık bütün hayvanseverler yanında.", Ne güzel haykırıyor, duygulara tercüman oldun. İyi ki varsın İbrahim Kaya Daire 16." gibi yorumlar yaptı.

Hayvanseverin isyanı: Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara