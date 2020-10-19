Hazal Tektaş olayı nedir? Sevgilisi Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş kimdir?

İstanbul Esenler Otogarı TEM Bağlantı Yolu'nda, reddettiği erkek arkadaşı Mehmet Ali Atış tarafından başından vurularak öldürülen Hazal Tektaş, sosyal medyanın gündeminde.

Erkek arkadaşından şiddet görmesinin ardından olduğu yerden kaçmaya çalışan Hazal Tektaş başından vurularak öldürüldü.Sosyal medyada Hazal Tektaş'ın öldürülmesine tepki gösteren vatandaşlar #hazaltektas etiketiyle binlerce paylaşımda bulundu. Hashtag’in kısa sürede TT listesinde üst sıralara çıkmasının ardından Hazal Tektaş olayı nedir sorusu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Hazal Tektaş olayı nedir? Sevgilisi tarafından öldürülen Hazal Tektaş kimdir? İşte detaylar...

HAZAL TEKTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

19 yaşında olduğu öğrenilen Hazal Tektaş, gece saat 00.30 sıralarında Esenler Otogarı'nda, yanında bulunan erkek tarafından öldürüldü. İddiaya göre, ilişki teklifini reddettiği Mehmet Ali Atış ile önce kavga eden ardından da 18 yaşındaki Atış'tan kaçmak isteyen Tektaş, yolun karşısına geçerken başından silahla vuruldu. Kişisel bilgileri hakkında henüz net bilgilere sahip olunmayan Tektaş, 19 yaşında kadın cinayetine kurban gitti.

HAZAL TEKTAŞ CİNAYETİ NEDİR?

Esenler Otogarı TEM Bağlantı Yolu üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldiği bilinen olayda,18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, yanında bulunan 19 yaşındaki Hazal Tektaş ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkilinin arasındaki kavga büyüyünce Tektaş, olduğu yerden kalkarak bir anda kaçmaya başladı. Atış’ın da peşinden gitmesiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen Tektaş, anayola yöneldi.

19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Esenler Otogar Bağlantı Yolu kenarında, dün gece 03.00 sıralarında, iddiaya göre Hazal Tektaş’ın Mehmet Ali Atış’ı reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü anlarda Tektaş bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı.

Atış da peşinden gittiği Tektaş’a yolun karşısına geçmek istediği sırada belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Başından vurulan Tektaş, kanlar içinde yere yığıldı.

ÖNCE HAZAL'I VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Atış, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yoldan geçenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tektaş’a ilk müdahaleyi yaparak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Tektaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, katil zanlısı Atış ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadın cinayetine ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.