Hazar Denizi nerede? Hazar Denizi'nin konumu ve haritadaki yeri..

Hazar Denizi nerede? Hazar Denizi'nin konumu ve haritadaki yeri..

Hazar Denizi'nde dün meydana gelen patlamanın ardından, Hazar Denizi ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Vatandaşlar nerede olduğunu ve Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeleri araştırmaya başladı.

Hazar Denizi'nde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yakın kısmında, dün bir patlama meydana geldi.

Alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, patlama ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hazar Denizi’ndeki Sınır Birliklerine ait platformlarda, petrol kuyularında ve gemilerinde herhangi bir kaza meydana gelmedi. Bu bir çamur volkanının patlamasının belirtilerine benziyor. Hazar Denizi’nde birçok çamur volkanı var ve biri patladı. Patlama sonrası çıkan alev 20-30 saniye içinde söndü."

Bu gelişmelerin akabinde, Hazar Denizi ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Hazar Denizi'nin nerede olduğu, hangi ülkelere kıyısı olduğu araştırılıyor.

İşte Hazar Denizi'ne dair tüm bilgiler..

HAZAR DENİZİ NEREDE?

Hazar Denizi; Kafkas ve Elburz sıradağları gibi Alp sistemine bağlı genç kıvrımlı dağlarla, doğuda Batı Türkistan ve kuzeyde Doğu Avrupa'nın eski temelden meydana gelen alçak plato düzlükleri arasında yer alan 518.000 km2 genişliğindeki bir çöküntü çukurunun tabanını işgal eder.

Yüz ölçümüne ait eski ve yeni veriler, 1930'dan sonra meydana gelen ve yaklaşık 60.000 km2'lik bir daralmaya sebep olan menfi seviye değişikliğinden dolayı farklıdır.

Hazar'ın yüz ölçümü eski verilere göre 438.000 km2, 1970'li yıllardan beri az çok istikrara kavuşmuş yeni seviyesine göre ise 371.790 km'dir. Bu çok geniş alanından ve 189.600 km3'ü bulan büyük su hacminden dolayı Hazar'dan genellikle "deniz" olarak söz edilir.

ULAŞIM AÇISINDAN ÖNEMİ

Ulaşım açısından önemli bir yere sahip olan Hazar Denizi üzerinde büyük miktarda petrol, kuru yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.

Bakü, Mahaçkale, Krasnovodsk ve Benderenzeli en işlek limanlardır. Hazar Denizi, tarih boyunca ticaret ve ulaşım coğrafyası açısından önemli bir rol oynamıştır.

HAZAR DENİZİ'NE KIYISI OLAN ÜLKELER

Hazar Denizi dünyanın büyük su kütlesine sahiptir, göl sularının yüzde 40-44'ünü oluşturmaktadır.

Hazar kıyıları, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan tarafından paylaşılır. Hazar denizi üç ayrı fiziksel bölgeye ayrılmıştır. Kuzey-Orta sınır Mangyshlak Eşik, Çeçen Adası ve Cape Tiub-Karağandan geçiyor.