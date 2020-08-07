Hazar Gölü, Ege ve Akdeniz'i aratmıyor

Elazığ Sivrice'de halk arasında "Doğu'nun gizli denizi" olarak adlandırılan Hazar Gölü, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri, plajı, turistik tesisleri ile göz dolduruyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

DOĞUNUN GİZLİ DENİZİ OLARAK ADLANDIRILIYOR

Şehrin güneydoğusunda, kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, halk arasında "Doğu'nun gizli denizi" olarak adlandırılan tektonik göl, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri, turistik tesisleri ile bölgedeki vatandaşların gözde tatil mekanı.

Hazarbaba ve Mastar Dağları arasındaki 56 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan plajı, yazlıkları, dinlenme tesisleri ile yaz aylarında bölgedeki vatandaşların serinlemek ve dinlenmek için tercih ettiği Hazar Gölü, ziyaretçilerine deniz seviyesinden 1250 metre yükseklikte çeşitli su aktiviteleri, spor, kamp ve yürüyüş yapma imkanı da sunuyor.

Gün içerisinde güneş ışınlarının açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen göl, tatilcilere görsel şölen sunarken, eşsiz manzarasıyla da büyülüyor.

"SENEDE 2-3 KEZ GELİYORUZ"

Hazar Gölü'nün ziyaretçilerinden Şehmuz Altınbağ, tatil için Belçika'dan memleketi Diyarbakır'a geldiğini, kentin kavurucu sıcağından uzaklaşmak ve serinlemek için ailesiyle Hazar Gölü çevresini ziyaret ettiklerini söyledi.

Fırsat buldukça günübirlik dahi göle geldiklerini ifade eden Altınbağ, burada güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Altınbağ,"Senede 2-3 kez geliyoruz. Buraların havası, doğası güzel. Elimizden geldiği kadar gezmeye çalışıyoruz, memleketimizin güzelliklerini görmeye, tanımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"GELECEK YILLARDA DA BURAYA GELMEYİ PLANLIYORUZ"

Diyarbakır'dan ailesiyle gelen Lina Ak da ilk kez ziyaret ettiği Hazar Gölü'nü hem manzarası hem de tatil imkanlarını çok beğendiğini söyledi.

Geçen sene tatil için Antalya'ya gittiklerini ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle uzağa gitmek yerine tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini anlatan Ak, "Burayı çok sevdim. Buranın doğası, manzarası çok güzel. Gelecek yıllarda da buraya gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.