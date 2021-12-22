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- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atamalar yapıldı.
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 03:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
Karara göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddelerine gereğince Murat Zaman atandı.
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Karara göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.