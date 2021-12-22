Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

Karara göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddelerine gereğince Murat Zaman atandı.

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Karara göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.