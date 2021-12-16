Hazine ve Maliye Bakanı: Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik

Asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltilmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik" diye konuştu.

2022 yılında asgari ücrete yapılacak zam belli oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını duyurarak, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır." dedi.

Yapılan zammın işveren ve işçi kesimini memnun ettiği belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den de açıklama geldi.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ DEDİK"

Bakan Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4 bin 253 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." dedi.