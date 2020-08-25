Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Fatih yeni bir çağın başlangıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Fatih yeni bir çağın başlangıcı olacak

Türkiye tarihinin en fazla doğalgaz rezervini tespit eden Fatih gemisi ile ilgili değerlendirme yapan Bakan Berat Albayrak, "Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter'daki hesabından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, "Bayrağımızın himayesinde sancağımızın dalgalandığı her yer vatanımız. Adını Fatih Sultan Mehmet’ten alan Fatih sondaj gemimizin sancağı göklerde." açıklamasını paylaşan Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"FATİH GEMİMİZ YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI OLACAK"

"Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın 'AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak."