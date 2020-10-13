Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustosta sanayi üretiminin yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacminin yüzde 5,8 arttığını ve sektörel ciro endeksinin yıllık yüzde 23,5 yükseldiğini duyurdu.

Türkiye, sanayi üretiminde rakiplerini katlayarak gelişmeye devam ediyor.

Sanayi üretimi verileri ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son kaydettiği gelişmeleri aktardı.

TÜRKİYE, 1'İNCİ SIRADA

Türkiye'nin sanayi üretiminde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında 1'inci, dünyada 2'nci sırada olduğunu belirten Bakan Albayrak, gelişmeleri Twitter hesabından duyurdu.

"İSTİKRAR VE MİLLİ VERİMLİLİK..."

Milli ekonomi ile dünyada üst sıralara çıkan Türkiye'nin istikrar ile ilerlediğinin altını çizen Bakan Berat Albayrak, gelişmeleri şu ifadelerle açıkladı:

"OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi.

İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."