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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustosta sanayi üretiminin yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacminin yüzde 5,8 arttığını ve sektörel ciro endeksinin yıllık yüzde 23,5 yükseldiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 11:33
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    Türkiye, sanayi üretiminde rakiplerini katlayarak gelişmeye devam ediyor.

    Sanayi üretimi verileri ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son kaydettiği gelişmeleri aktardı.

    TÜRKİYE, 1'İNCİ SIRADA

    Türkiye'nin sanayi üretiminde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında 1'inci, dünyada 2'nci sırada olduğunu belirten Bakan Albayrak,  gelişmeleri Twitter hesabından duyurdu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD de 1, dünyada 2 nciyiz #1

    "İSTİKRAR VE MİLLİ VERİMLİLİK..."

    Milli ekonomi ile dünyada üst sıralara çıkan Türkiye'nin istikrar ile ilerlediğinin altını çizen Bakan Berat Albayrak, gelişmeleri şu ifadelerle açıkladı:

    "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi.

    İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD de 1, dünyada 2 nciyiz #2

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD de 1, dünyada 2 nciyiz #3

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD de 1, dünyada 2 nciyiz #4

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD de 1, dünyada 2 nciyiz #5

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