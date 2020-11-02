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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elif paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki depremde 65 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanede el sallarken çekilen görüntüsünü paylaştı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 19:19
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elif paylaşımı

    Berat Albayrak, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'e ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.

    "NE DESEK AZ, NE DESEK TARİFSİZ. ELHAMDÜLİLLAH..."

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanedeki görüntüsünü tekrar paylaşarak, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah" ifadesini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tan Elif paylaşımı #1

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