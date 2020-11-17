Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Her konuda gerekli adımları atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Her konuda gerekli adımları atacağız

Bakan Lütfi Elvan, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacaklarını, gerekli düzenlemelerin ortak akılla yapılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide izlenecek yol haritasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Kendilerine de makul görünen, reform niteliğindeki her konuda gerekli adımların atılacağını söyleyen Elvan, yapılacak düzenlemelerin de ortak aklın ürünü olacağını ifade etti.

YENİ YOL HARİTASI

Elvan, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız. Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor.

İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir vatandaşımızın kafasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak. Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız.

"MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI"

Merkez Bankası Kanunu açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim." ifadelerini kullandı.