Euro
9.0829
0.21%
Dolar
7.3887
0.07%
Altın
449.78
0.07%
Borsa
1.477
-0.21%
Bitcoin
215.072
5.16%
EXEN Coin
10.71
-0.74%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

    Bakan Elvan, “AA'nın dünyanın her bölgesinde mazlumların sesini tüm insanlığa duyuran, kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman gözyaşlarına boğan bu kareleri çeken emektarlarını kutluyorum” dedi.
    • AA
    • 30.12.2020 - 14:10
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 14:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

    Elvan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

    EN BEĞENDİKLERİNİ SEÇTİ

    "Yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" isimli fotoğrafını tercih eden Elvan, "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" isimli fotoğrafına oy verdi.

    Bakan Elvan'ın "haber" kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafı oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı #1

    "FOTOĞRAFLARDA BÜYÜK BİR ÖZVERİ VE EMEK VAR"

    Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elvan, şunları kaydetti:

    "AA'nın dünyanın her bölgesinde mazlumların sesini tüm insanlığa duyuran, kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman gözyaşlarına boğan bu kareleri çeken emektarlarını kutluyorum. Sıcak çatışma bölgeleri dahil bu fotoğrafların çekilmesinde büyük bir özveri ve emek var, bunu öncelikli olarak ifade etmek istiyorum. AA'nın Yılın Fotoğrafları aslında bir yılda Türkiye'de ve dünyada neler olduğunu anlatan kısa bir özet. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayın Genel Müdürümüz  Şenol Kazancı ve bu projede emeği geçen muhabirlere, foto muhabirlerine, kameramanlara teker teker teşekkür ediyorum."

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir