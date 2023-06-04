Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi törenle Nurettin Nebati'den devaldı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devraldı. Törende konuşan Nebati, burada önemli olanın, milletle yan yana verilen bu mücadelede en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam edilmesi olduğunu vurguladı.

AA

Türkiye’nin yeni kabinesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Buna göre eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevi yeni kabine üyesi Mehmet Şimşek'e devretti.

Nebati, bakanlıkta yapılan devir töreninde yaptığı konuşmada Türk ekonomisinin geldiği noktada yapılan çalışmaları özetle aktararak, "Durmak yok yola devam" mesajı verdi.

Nebati devir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışmalarında kendisine katkı sunanlara teşekkür etti.

"Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz"

Nebati, törende şöyle konuştu: