Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi törenle Nurettin Nebati'den devaldı

Türkiye’nin yeni kabinesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.
Buna göre eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevi yeni kabine üyesi Mehmet Şimşek'e devretti.
Nebati, bakanlıkta yapılan devir töreninde yaptığı konuşmada Türk ekonomisinin geldiği noktada yapılan çalışmaları özetle aktararak, "Durmak yok yola devam" mesajı verdi.
Nebati devir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışmalarında kendisine katkı sunanlara teşekkür etti.
"Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz"
Nebati, törende şöyle konuştu:
Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devraldığım Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu Sayın Mehmet Şimşek’e devretmek üzere buradayız.
Bizler için en önemlisi milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta görev aldığımız her vazife milletimize hizmet sevdasıyla sürdürdüğümüz görevler olmuştur.
Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak görev aldığım makamlarda yer almama nasip eden Rabbime hamdediyorum. Şükürler olsun.