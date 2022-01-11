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- Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile beraberindeki heyeti kabul etti.
- AA
- 11.01.2022 - 15:51
- Güncelleme : 11.01.2022 - 16:27
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki buluşmalarına devam ediyor.
Bakan Nebati son olarak TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Görüşme, Bakanlık Toplantı Salonu'nda başladı.
YENİ EKONOMİ MODELİ VE ATILACAK YENİ ADIMLAR MASADA
Görüşmede, Nebati'nin TÜSİAD'ın talep ve önerilerini dinlemesi, "Türkiye Ekonomi Modeli" kapsamında devreye alınan yeni enstrümanların ve gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni adımların ele alınması bekleniyor.
Toplantı, basına kapalı devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi VİDEO