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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile beraberindeki heyeti kabul etti.