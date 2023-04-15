Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Üreteceğiz, hizmetkarlık yapacağız, birlikte yürüyeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de geniş kitleleri seslendi. Bakan Varank, Türkiye potansiyelini bilip Türkiye'ye inanarak çalışmalar yürüterek başarılar yakalandığına vurgu yaptı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mersin'de temaslarına devam ediyor.

Bakan Nebati Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ildeki çalışmaları da aktardığı konuşmasında, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21. yüzyılda bu noktaya gelinmesinin yolunun "Türkiye'ye inanmak"tan geçtiğini belirtti.

"Bu Türkiye'ye inanmak demektir"

Bakan Nebati, Mersin'de vatandaşlara seslenerek şöyle konuştu:

Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah'ın izniyle 21. yüzyılda bu noktaya geldiysek, Doğu Akdeniz'de varsak, Karadeniz'de gazı çıkarıyorsak ve ayın 20'sinde ilk vanayı açıyorsak bilin ki bu Türkiye'nin potansiyelini bilmek demektir. Bu Türkiye'ye inanmak demektir.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati, Mersin'deki programları kapsamında, Erdemli ilçesine Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gelip motosikletli grubun da yer aldığı konvoyla ilçe merkezine geçti.

"21 yıldır ülkede taş üzerine taş koyduk"

Daha sonra AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı önünde seçim otobüsünden halka hitap eden Nebati, 21 yıldır ülkede taş üzerine taş koyduklarını anlattı.

"Durmak yok, yola devam"

Türkiye sevdalısı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini "Mersin'e git hizmetkar ol" diyerek yolladığını dile getiren Nebati, şöyle devam etti:

Bizim teşkilatçılığımızda, AK Parti'de, küçük hesaplar yok, büyük hedefler var. Onun için de diyoruz ki Mersin 13-0 yapacağız. Bir tarafta 7'li masa, bir tarafta bu ülkeyi 21 yıldır zirvelere taşıyan, kadrolarıyla ülkeye hizmet eden ve dünyanın takip ettiği, bu ülkenin liderliğini yapan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onun için ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. İşte böyle çalışarak, koşturarak ve alnımızın terini döke döke bu yola devam edeceğiz.

"Hayvancılıkta Mersin daha iyi olacak"

Koyuncu Mahallesi'ne teşekkür eden Nebati, koyun, keçi gibi hayvancılıkta Mersin'in iyi yerlere gittiğini belirterek daha da iyi olacağını söyledi.

"Limonunu da meşhur"

Bakan Nebati, Mersin'in kardeşliğinin, cesaretinin yanı sıra limonunun da meşhur olduğunu aktardı. Bakan Nebati, Türkiye'de limonu en çok üreten ilin Mersin olduğunu hatırlattı.

Dertlerinin hizmet, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu vurgulayan Nebati, Türkiye'de barajları dolu olup da suyun toprakla kavuşmasını bekleyen tüm kapalı sistem borulamalarını finanse ettiklerini anlattı.

"Deprem bölgesinde bugüne kadar 100 bin konutun temeli atıldı"

Asrın en büyük depremiyle karşı karşıya kalındığını anımsatan Nebati, bu süreçte sadece Mersin'e en az 110 bin depremzedenin geldiğini ifade etti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ne yaptık biz? EYT'liler, 'sözümüz söz' dedik, EYT'lilerle ilgili gerekli çalışmayı bitirdik Meclisimizde. Emeklilerimiz dedik, emeklilerimizle ilgili her türlü arttırımı yaptık. Şimdi depremden en çok etkilenen bölgelerden ve en çok göç alan illerimizden birisi olan Mersin'de tekraren söylüyorum. Size depremin acılarını yaşatmadan, konforunuzdan herhangi bir şekilde taviz vermeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki biz bir, beraber, iri, diri, hep beraber Türkiye olalım. Onun için 'tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet' diyoruz ve hep beraber Türkiye diyoruz.

"Size depremin acılarını yaşatmadan, konforunuzdan herhangi bir şekilde taviz vermeden hizmet etmeye devam edeceğiz"

Ne yaptık biz? EYT'liler, 'sözümüz söz' dedik, EYT'lilerle ilgili gerekli çalışmayı bitirdik Meclisimizde. Emeklilerimiz dedik, emeklilerimizle ilgili her türlü arttırımı yaptık. Şimdi depremden en çok etkilenen bölgelerden ve en çok göç alan illerimizden birisi olan Mersin'de tekraren söylüyorum. Size depremin acılarını yaşatmadan, konforunuzdan herhangi bir şekilde taviz vermeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki biz bir, beraber, iri, diri, hep beraber Türkiye olalım. Onun için 'tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet' diyoruz ve hep beraber Türkiye diyoruz.

"Zillet iktidarını hesaplayanlar var"

Bakan Nebati, karşılarında yer alan ittifakı eleştirerek, şöyle konuştu;

Bir tarafta 'devlet, vatan, bayrak, millet' diyenler, öbür tarafta ise zillet iktidarını hesaplayanlar var. Ne diyorlar? 'Biz hemen vizeleri kaldıracağız', öyle mi, bedeli ne, söyler misin? 'Doğu Akdeniz'i terk edeceksin, Suriye'den çıkacaksın ve kasanın anahtarını IMF'ye teslim edeceksin.' O zaman 3 ay beklemeye ne gerek var? IMF'ye kasanın anahtarını bugün teslim edelim, bugün vizeleri kaldıralım. Yok böyle bir dünya. Bu ülke güçlü, tam bağımsız, üreten, kendi ayakları üzerinde duran, düşünen, bilen, istihdam yaratan ve Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyılına sahip olan bir ülke. Çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, onun için de birilerine 'Bay bay Kemal', birilerine de yani Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da tekrar 'Hay hay sayın başkanım' diyeceğiz.

Eleştirilere yanıt verdi

Yaptıkları yatırımlara eleştiride bulunanlara seslenen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah'ın izniyle 21. yüzyılda bu noktaya geldiysek, Doğu Akdeniz'de varsak, Karadeniz'de gazı çıkarıyorsak ve ayın 20'sinde ilk vanayı açıyorsak bilin ki bu Türkiye'nin potansiyelini bilmek demektir. Bu Türkiye'ye inanmak demektir. Bunlar ne yapıyorlar? Şehir hastanesi yapıyorsun. 'Kime yaparsın?' diye sorarlar. Yol yapıyorsun. 'Niye yol yapıyorsun?' Gemiyi daha yeni teslim ettik, 'Bu gemi olmamış' derler. Togg'u getiriyoruz 'Bu Togg nerden çıktı?' derler. Yol yaparsın, 'Niye yol?' Avrasya'yı yaparsın 'Niye Avrasya?' Köprüleri yaparsın, 'Bu köprüyü kim kullanacak?'

"Vatandaşımız Togg'u gördüğü zaman 21. yüzyılı, Türkiye yüzyılını görüyor"

Bakan Nebati, İzmir-İstanbul arasındaki otoyolu en çok kullananların bu işe "hayır" diyenler olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Togg'u beğenmiyorlardı ya. 'Togg'u gelin size verelim, binin, bir tur atın' desek var ya takla ata ata gelirler. Ama 10-20 takla da atsan önce vatandaşımızla beraber bizler bineceğiz. O Togg'un güzelliğini, keyfini biz süreceğiz, vatandaşımızla beraber. Vatandaşımız Togg'u gördüğü zaman 21. yüzyılı, Türkiye yüzyılını görüyor. Togg'u gördüğü zaman hizmet, aşk, sevda görüyor. Togg'u gördüğü zaman birlik, beraberlik, bayrak, vatan, güzellikleri görüyor. Onun için de güzel bakan güzel görür, güzel bakan güzel düşünür, güzel eyler. Biz hep beraber güzellikler eyleyeceğiz. Daha çok beraber olacağız. Hep beraber yollarımıza iş yapa yapa devam edeceğiz.

"Üreteceğiz, hizmetkarlık yapacağız, birlikte yürüyeceğiz"

Nebati, bakan olarak Mersin'e geldiğini ve hizmet edeceğini dile getirdi. Üreteceklerini, hizmetkarlık yapacaklarını anlatan Nebati, şöyle konuştu: