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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bilecik'i ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bilecik'i ziyaret etti Bkaan Şimşek, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nda temaslarda bulundu. Şimşek, iş dünyasından temsilcilerle buluştu.