Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıta gelen ÖTV artışıyla ilgili açıklama yaptı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin yapılan açıklamada artışla depremin yol açtığı ek maliyetin ve cari açığın azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

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Akaryakıt fiyatları ÖTV zammı ile arttı.

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 liralık ÖTV zammı bugün itibariyle geçerli oldu.

Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi.

Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak.

Bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı benzin ve motorinin litre fiyatına yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklama yaptı.

Artış iki nedenle açıklandı

İki nedenle ÖTV'de zam yapıldığının vurgulandığı açıklamada, ilk olarak yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak, ikinci olarak ise cari açığı kontrol altına almak olduğu belirtildi.

Avrupa'da en ucuza kullanan dördüncü ülke

Açıklamada, Türkiye'nin halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz dördüncü ülke konumunda olduğu vurgulandı.

"2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır.



Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.

"Vergilerin oranı %50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır"

Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı %4,58 iken 2022 yılında %2,80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında %26,23 iken 2022 yılında %17,84'e düşmüştür.



Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dâhil satış fiyatındaki vergilerin oranı %50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.

Akaryakıt fiyatları ve vergiler

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır.



Yapılan artışa rağmen Ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır.



Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır.

Dünya genelinde akaryakıt fiyatları

Bakanlık ayrıca dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını gösteren bir tablo da yayınladı.

İşte dünyada dolar bazında akaryakıt fiyatları: