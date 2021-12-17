Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmesinin ardından vekillerin hatıra pozu

Nureddin Nebati'nin ekonomi üzerine soruları yanıtlamasının ardından Meclis kürsüsü etrafında bir araya gelen AK Partili milletvekilleri, hatıra fotoğrafı çekildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün bütçenin tümü üzerindeki son görüşmeleri için toplanırken, dün yapılan Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmelerden de geriye fotoğraflar kaldı.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin yapıldığı Meclis'te, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati soruları yanıtladı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Genel kurul çalışmalarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'te bulunan vekillerin sorularını yanıtlamasının ardından AK Partili vekillerle hatıra fotoğrafı çekildi.

SELFİE YAPILDI

Kürsünün etrafında bir araya gelen AK Parti milletvekilleri ve Nureddin Nebati, bütçe görüşmesinin ardından selfie yaptı.

KADIN VEKİLLERDEN RABİA İŞARETİ

Toplu çekilen fotoğrafın ardından Meclis sıralarına geçen kadın milletvekilleri, kendilerini çeken kameralara AK Parti'nin sembolü olan Rabia işaretini yaparak gülümsedi.