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    Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmesinin ardından vekillerin hatıra pozu

    Nureddin Nebati'nin ekonomi üzerine soruları yanıtlamasının ardından Meclis kürsüsü etrafında bir araya gelen AK Partili milletvekilleri, hatıra fotoğrafı çekildi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 15:21
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmesinin ardından vekillerin hatıra pozu

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün bütçenin tümü üzerindeki son görüşmeleri için toplanırken, dün yapılan Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmelerden de geriye fotoğraflar kaldı.

    2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin yapıldığı Meclis'te, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati soruları yanıtladı.

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

    Genel kurul çalışmalarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'te bulunan vekillerin sorularını yanıtlamasının ardından AK Partili vekillerle hatıra fotoğrafı çekildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmesinin ardından vekillerin hatıra pozu #1

    SELFİE YAPILDI

    Kürsünün etrafında bir araya gelen AK Parti milletvekilleri ve Nureddin Nebati, bütçe görüşmesinin ardından selfie yaptı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmesinin ardından vekillerin hatıra pozu #2

    KADIN VEKİLLERDEN RABİA İŞARETİ

    Toplu çekilen fotoğrafın ardından Meclis sıralarına geçen kadın milletvekilleri, kendilerini çeken kameralara AK Parti'nin sembolü olan Rabia işaretini yaparak gülümsedi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmesinin ardından vekillerin hatıra pozu #3

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