Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kota payımıza karşılık IMF'den 6,3 milyar dolar tahsis edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kota payımıza karşılık IMF'den 6,3 milyar dolar tahsis edildi

Muhalefetin rezerv artışını IMF'ye bağlaması üzerine açıklama yapan Bakanlık, IMF'den alınan kaynağın kota payına karşılık geldiğini ve tüm üye ülkelere sağlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında, Merkez Bankası rezervlerinin 109 milyar dolardan 115 milyar dolara çıktığını duyurdu.

Bunun üzerine muhalefet, rezervlerdeki artışın IMF kaynaklı olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF kaynaklı olduğu iddia edilen rezerv artışıyla ilgili bir metin yayınladı.

"6,3 MİLYAR DOLAR TAHSİS EDİLDİ"

Bu artışın 'özel çekme hakkı' kapsamında IMF'ye üye 190 ülkeye yapılan kaynak tahsisi olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, "IMF'deki kota payına karşılık 6,3 milyar dolar tahsis edildi." açıklamasında bulunarak basında yer alan haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"TÜM ÜYE ÜLKELERE SAĞLANMIŞ BİR KAYNAK"

Bu kaynağın imzalı bir anlaşma olmadığına dikkat çeken Bakanlık, "IMF ile anlaşma imzalanmamış, bir program ilişkisine girilmemiştir. Tüm üye ülkelerin kullanımına sağlanmış bir kaynaktır." dedi.

ABD, ALMANYA VE GÜNEY AFRİKA'YA DA TAHSİS EDİLDİ

Aynı zamanda Özel Çekme Hakkı (SDR) kapsamında ABD'nin 112,9 milyar dolar, Almanya'ya 36 milyar dolar, Güney Afrika'ya 4,15 milyar dolar aldığı da aktarıldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN IMF AÇIKLAMASI

Bakanlığın yayınladığı tam metinde şu ifadeler yer aldı:

"Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tevrizat yapıldığı görülmektedir.

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla; ABD'ye 112,9 milyar ABD doları, Almaya'ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye isei IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiş. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.

SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın TCMB nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinde ulaşılabilmektedir."