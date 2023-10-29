Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılına hatıra: 5 Türk lirası basıldı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 100. yıla özel Hazine ve Maliye Bakanlığınca bastırılan "5 Türk lirası" hatıra parası bugün tedavüle sunuldu.

AA

100 yıl önce bugün Cumhuriyet ilan edildi.

Coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Hazine ve Maliye Bakanlığı da harekete geçti.

Bu kapsamda bugüne özel hatıra olarak '5 Türk lirası' basıldı.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan paralar, bugün tedavüle sunuldu.

Madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

5 TL'nin özellikleri

100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı.

Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor.

Tarihsel detay

Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Söz konusu motif, paranın estetik değerini artırıyor.

Güvenlik unsurları yerleştirildi

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı.

Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)