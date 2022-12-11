Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan esnafa kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı esnaf ve sanatkarlara destek olmak için kredilerde faiz karşılama oranını yükseltti. Faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi.

Esnafa destekle ilgili gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya çıkarıldı.

Bakanlık paylaşımında 2021 öncesinde kullandırılan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışının esnafa yansıtılmadığını belirtirken uygulamanın devam edeceği döneme dair de bilgi verdi.

Bakanlık, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 76'ya yükseltildi"

"Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi.

"Faiz artışı esnafa yansıtılmadı"



Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL’lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.

"2022 - 2024 döneminde de devam edecek"

Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL’den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir."