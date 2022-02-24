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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Rusya- Ukrayna krizine karşı hamle

    Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa karşı finansal tedbirler alınacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 16:26
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Rusya- Ukrayna krizine karşı hamle

    Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa karşı finansal tedbirler alınacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." açıklamasında bulundu.

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı ndan Rusya- Ukrayna krizine karşı hamle #1


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