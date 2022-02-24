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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Rusya- Ukrayna krizine karşı hamle

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Rusya- Ukrayna krizine karşı hamle

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa karşı finansal tedbirler alınacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." açıklamasında bulundu.