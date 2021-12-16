Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması

Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçların etkin kullanılacağını duyurdu.

Türkiye, uzun süredir uyguladığı yüksek faiz düşük kur ekonomi modelinde değişikliğe gitti.

Bir süredir faizlerde yapılan indirimler devam ederken, yükselen kura karşı da çeşitli müdahaleler gerçekleştiriliyor. Ekonomide düşük faiz, yüksek kur politikası uygulanıyor.

Bahsi geçen yeni ekonomi poltikasına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

BAKANLIKTAN TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ AÇIKLAMASI

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ele alınan yeni uygulamada para ve maliye politikalarında tüm araçların etkin şekilde kullanılacağına vurgu yapıldı.

YENİ MODELDE ÖN PLANA ÇIKAN HUSUSLAR

Cari açıkta yeni bir döneme geçileceği, yatırımcılara eşit fırsatlar sunulacağı, üretim ve ihracatın kısa sürede artırılmasına yönelik çalışma yürütüleceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Bu model ile üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacaktır.

2002 yılından bu yana ülkemizde altyapı ve lojistik hizmetlerinde önemli ölçüde mesafe katedilmesi, bunun da bölgeler arası ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunması, bunlara ilaveten sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı katmadeğerli üretimin ve ihracatın kısa sürede artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Küresel olanak ve risklerin pazara yakın maaliyet avantajına sahip dijital altyapısını geliştiren nitelikli insan sermayesine sahip katmadeğerli ve yeşil üretim yapılabilen cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir.

Bu ekonomi patikasında katmadeğerli üretimiyle ithal girdinin önlenebileceği sektöre küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir. Bu çerçevede tüm kurumlar koordinasyon içinde şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde Türkiye Ekonomi Modeli'ni destekleyecek selektif adımlar atacaktır.

Kamuoyuna sayguyla duyurulur."