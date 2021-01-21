Maskesiz iki çalışan, etlerle oynadıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tepkilerin hedefi olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kırklareli'nde yaşayan ve hazır döner işletmesinde çalışan 2 şahıs, TikTok uygulamasına yükledikleri video ile tepki topladı.

Video çalışanların, müziğe eşlik ederken maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

"REZİLLİK"

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak." ifadelerini kullandı.

"ÇÖP POŞETİNDEN ÖNLÜK"

Başka bir kullanıcı ise "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı." dedi.

Hazır döner paketleyen iki çalışanın görüntüsü ViDEO

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Tepki toplayan görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, işletmeyle ilgili gerekli cezai işlemleri uygulayarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.









