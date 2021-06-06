Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı

Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ödemeler, TC kimlik numarasının son numarasına göre hesaplarda olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜLE GÜLE HARCAMASINI DİLİYORUM"

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri bugün hesaplarınıza yatmaya başladı. Bütün öğrencilerimizin güle güle harcamasını diliyorum."

ÖDEMELERİN YAPILMA DÜZENİ

Ödemeler, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.