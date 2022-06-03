Haziran ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

Haziran ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

TÜİK, 2022 Mayıs ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Peki 2022 Haziran ayında kiralara ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı.

Rakamların açıklanmasının ardından haziran ayında kiralara gelecek zam oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak edildi.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı haziran ayı için yüzde 39,33 oldu.

Peki haziran ayında kiralara ne kadar zam gelecek? 2022 Haziran kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıklamasıyla haziran ayı kira zam oranları belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

Buna göre, ev sahipleri haziran ayında kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 39,33 oranında zam yapabilecek.

Haziran ayı kira artış oranı hesaplama

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 39,33

Haziran 2022 Kira Artış Tutarı: 393,30 TL

Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.393,30 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Haziran 2022'de ödeyeceği kira zammı 393,30 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.393,30 TL olarak gerçekleşecek.