Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi Teröristlere göz açtırmayan kahramanlar, yine nokta atışları yaptı. Sadece haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek…" dedi.

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Kahramanlar sıcak soğuk demeden, her an terörist avında.

Sınırları kontrol altında tutan asker, dağlardan da geçit vermiyor.

65 terörist etkisiz hale getirildi

Anlı şanlı komandolar, terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor…

Sadece haziran ayında 65 teröristi etkisiz hale getiren kahramanlar, teröre karşı 43’ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyona çıktı.

Kırsalda ve şehirde yapılan bu operasyonlarda 418 şüpheli de gözaltına alındı.

Mahkeme çıkarılan şüphelilerden 112’si tutuklandı.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz ayın bilançosunu paylaşırken, kararlılıkla süren terörle mücadele için de önemli mesajlar verdi.

Bakan Yerlikaya, "Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek…" dedi.