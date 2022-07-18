Petrol
103.1
1.92%
Euro
17.7837
1.32%
Dolar
17.5055
0.61%
Altın
969.63
1.44%
Borsa
2439
2.37%
Bitcoin
384.250
4.32%
BTXN Coin
7.31
-1.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Haziran ayında yağışlarda yüzde 60 artış yaşandı

    Yurt genelinde haziran ayı yağışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 fazla artış gösterdi.
    • 18.07.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Haziran ayında yağışlarda yüzde 60 artış yaşandı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Haziran 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerini açıkladı.

    Açıklanan verilere göre, Türkiye geneli haziran yağışları ortalamanın ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleştiği belirlendi.

    1991-2020 dönemini kapsayan zamanda haziran ayı yağış ortalaması metrekareye 33,6 kilogram olarak hesaplandı.

    Metrekareye 53,7 kilogram yağış düştü

    AA'nın aktarımına göre; 2021'in haziran ayında metrekareye 37,1 kilogram yağış düştüğü belirlenirken, bu yıl aynı dönemdeki yağış miktarının ise 53,7 kilogram olduğu açıklandı.

    Haziran ayında yağışlarda yüzde 60 artış yaşandı #1

    Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artış yaşandı

    Bu kapsamda Türkiye genelinde yağışlarda ortalamaya göre yüzde 60 artış yaşanırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 45 artış oldu.

    Haziran ayında yağışlarda yüzde 60 artış yaşandı #2

    Bölgelere göre haziran ayı yağışları

    Bölge genelinde yağışlarda normaline göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artış yaşanmazken son 90 yılın en yüksek haziran ayı yağışının Karadeniz Bölgesi'nde yaşandığı belirlendi.

    Geçen yılın aynı ayına oranla bölgelerde yaşanan artış şu şekilde:

    • Marmara Bölgesi yüzde 25 azalma
    • Ege Bölgesi yüzde 23 artış
    • Akdeniz Bölgesi yüzde 24 artış
    • İç Anadolu Bölgesi yüzde 24 artış
    • Karadeniz Bölgesi yüzde 73 artış
    • Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 100'den fazla artış
    • Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 100'den fazla artış yaşandı.

    Haziran ayında yağışlarda yüzde 60 artış yaşandı #3

    Haziran ayında yağışlarda yüzde 60 artış yaşandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Okullar hangi gün açılacak? Tatil ne zaman bitiyor?
    Eğitim

    Okullar hangi gün açılacak? Tatil ne zaman bitiyor?

    Diyarbakır'da sulama kanalına giren gencin cesedi çıkarıldı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da sulama kanalına giren gencin cesedi çıkarıldı

    Görüş Bildir