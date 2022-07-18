Haziran ayında yağışlarda yüzde 60 artış yaşandı

Yurt genelinde haziran ayı yağışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 fazla artış gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Haziran 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye geneli haziran yağışları ortalamanın ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleştiği belirlendi.

1991-2020 dönemini kapsayan zamanda haziran ayı yağış ortalaması metrekareye 33,6 kilogram olarak hesaplandı.

Metrekareye 53,7 kilogram yağış düştü

AA'nın aktarımına göre; 2021'in haziran ayında metrekareye 37,1 kilogram yağış düştüğü belirlenirken, bu yıl aynı dönemdeki yağış miktarının ise 53,7 kilogram olduğu açıklandı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artış yaşandı

Bu kapsamda Türkiye genelinde yağışlarda ortalamaya göre yüzde 60 artış yaşanırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 45 artış oldu.

Bölgelere göre haziran ayı yağışları

Bölge genelinde yağışlarda normaline göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artış yaşanmazken son 90 yılın en yüksek haziran ayı yağışının Karadeniz Bölgesi'nde yaşandığı belirlendi.

Geçen yılın aynı ayına oranla bölgelerde yaşanan artış şu şekilde: