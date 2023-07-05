Haziran ayında zam rekoru çayda! En fazla düşen ürün ise yumurta Tüketici fiyatları bazında haziranda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 14,93 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri, en fazla düşen ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

TÜİK, verinin ardından haziran ayında en fazla fiyatlanan ve en fazla ucuzlayan ürünlerin listesini paylaştı.

En fazla çay zamlandı

En büyük fiyat artışı yüzde 14,93 ile vatandaşların en fazla tükettiği içecekler arasında bulunan çayda gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri fiyatlarındaki artışı yüzde 12,37 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 12,29 ile sigaralar ve yüzde 11,74 ile taze meyvelerdeki artışlar izledi.

Haziranda fiyatı en fazla düşenler

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 11,73 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 11,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (petrol), yüzde 10,49 ile otomobil (benzinli), yüzde 7,7 ile veri işlem ekipmanı, yüzde 6,83 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 6,49 ile telefon ve telefaks ekipmanları yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü yumurtada

Öte yandan geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti.

Bu ürünü yüzde 1,81 ile çocuk ve bebek ayakkabısı, yüzde 1,01 ile peynir, yüzde 0,95 ile yatak odası mobilyaları, yüzde 0,53 ile taze süt, yüzde 0,29 ile un ve diğer tahıllar, yüzde 0,2 ile kümes hayvanları eti izledi.

Fiyatı en az artan ürün kuru sebze

En az fiyatı artan ise 0,17 kuru sebze, 0,21 ile makarna çeşitleri, 0,46 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.