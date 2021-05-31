Haziran KÇÖ ödeme tarihi 2021: Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu. Ödenekten faydalanan vatandaşlar, KÇÖ ödemeleri ne zaman? sorusunu araştırıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olumsuzlukları önlemek amacıyla vatandaşlara Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik ödemesi yapılıyor.

Ödenekten faydalanan vatandaşlar mayıs ayı hakedişlerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yaptı. Peki Haziran ayı KÇÖ ne zaman ödenecek?

İşte mart ayı KÇÖ ödeme tarihi 2021..

HAZİRAN 2021 KÇÖ NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.