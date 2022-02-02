Hazırlık Komisyonu Semra Güzel için toplanıyor

Hazırlık Komisyonu HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel için karar vermek üzere toplanacak… Karar toplantısının yarın saat 14.00'te yapılması planlanıyor.

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığıyla ilgili Meclis’te oluşturulan Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını neredeyse tamamladı.

HAZIRLIK KOMİSYONU TOPLANIYOR

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da Hazırlık Komisyonu’nun raporuna göre Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki kararı yarın verecek.

Hazırlık Komisyonu, yarın saat 14.00’te toplanacak.

SON SÖZ MECLİS GENEL KURULU’NDA

Karma Komisyon’un dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde Güzel ile ilgili son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek.

Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde de Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak.

SAVUNMA YAPMADI

Öte yandan Semra Güzel’in, Hazırlık Komisyonu’nda henüz savunma yapmadığı bildirildi.

Komisyonun önceki günkü toplantısında Güzel’in yerine HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin savunma yapmak istediği ancak kendisinin de Hazırlık Komisyonu üyesi olması nedeniyle bu talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını tamamlayacağı güne kadar Güzel’in ya kendisinin gelip ya da yetki belgesi vereceği bir başka isim aracılığıyla savunmasını yapabileceği kararını da aldı.