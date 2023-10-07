Hazırlıklar tamam: AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi bugün yapılacak Bugün Ankara Spor Salonu'nda, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın yerel seçimlere dair önemli mesajlar vermesi beklenen kongrede, parti yönetimi de yeniden belirlenecek.

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AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceği kongrede birlik ve beraberlik duygusu ön planda olacak.

AK Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak isimler belli olacak

AK Parti MKYK'sının yenilenmesinin beklendiği kongrede slogan olarak "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" cümleleri seçildi.

Dünyanın da yakından takip edeceği kongrede AK Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirlenecek. AK Parti'nin A Takımı'nın belirlenmesiyle birlikte yerel seçim startı verilecek.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma büyük önem arz ediyor. Türk dünyasının gözü kulağı kongrede verilecek mesajlarda olacak.



Türkiye Yüzyılı vizyonunu yansıtacak bir konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları sadece Türkiye için değil, tüm Türk coğrafyası için de önemli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında hem iç hem dış politikaya ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.

250 kişilik liste 75'e indi

Kongre öncesi kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) için kurmaylarınca hazırlanan 250 kişilik taslak listedeki isim sayısını 75’e indirdi. Taslak listenin oluşturulmasında yasama, yürütme ve parti dengesinin gözetildiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlık ve 3 dönem kuralı nedeniyle milletvekilliği görevi alamayan kurmaylarını parti yönetiminde değerlendireceği ifade ediliyor.

Dünya kongreye akın edecek

Yaklaşık 40 bin kişinin katılması beklenen kongrede salonun tam kapasite dolacağı belirtilirken, dünyanın birçok ülkesinden devlet başkanları, yabancı misyon şefleri, yurt dışındaki siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler de davet edildi. Davetlere ilişkin yapılan dönüşlere göre yurt dışından büyük bir katılım olması bekleniyor.

Alınan verilere göre salonda 289 yabancı misafir olacak. Kongreye, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi, 3 cumhurbaşkanı ve 150 sivil toplum kuruluşunun katılacağını açıklandı. Kongreye katılacak siyasi parti temsilcilerin şu ülkelerden olacağı belirtiliyor; Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Irak, KKTC, Libya, Macaristan, Maldivler, Rusya, Kazakistan, Moğolistan.

Partilere davet gönderildi

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için Türkiye'deki birçok siyasi partiye davet gönderildi. Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den on binlerce kişinin katılması beklenen kongre için CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.

Kongre için güvenlik önlemleri artırıldı

Binlerce kişinin katılacağı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre kongre nedeniyle bir çok yol trafiğe kapatılacak.

Binlerce güvenlik görevlisinin görev alacağı başkentte bugün kapalı yollar şu şekilde olacak:

“Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı’ndan Gar Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı, üst geçit haricinde Gar Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı.”

Azerin eserlerini seslendirecek

Kongrede Azerbaycanlı sanatçı Azerin eserlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu binlere söyleyecek. Azerin'in AK Parti Milletvekili ünlü sanatçı Yücel Arzen’le birlikte düet yapacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.