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Hazreti Muhammed karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın İslam düşmanlığı ortaya çıktı

Leman dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürü çizen Doğan Pehlevan isimli şahıs gözaltına alındı. Ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı şahsın İslam düşmanlığını ortaya çıkardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

İSLAM DÜŞMANI

Hazreti Muhammed'in karikatürünü çizen Leman dergisi çalışanı Doğan Pehlevan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı şahsın İslam düşmanlığını gözler önüne serdi. 

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