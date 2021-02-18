HBVAKV Başkanı Ercan Geçmez: Diyanet kapatılsın

HDP ile basın açıklaması yapan Alevi derneklerinden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı, laik bir ülkede Diyanet gibi bir kurumun olmaması gerektiğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyet, dün Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri (PSAKD) Genel Merkezi’nde Alevi örgütleriyle bir araya geldi.

Sancar başkanlığındaki heyeti; PSKD Genel Başkanı Gani Kaplan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Metin karşıladı.

"ALEVİLERİN HAFIZASI HASSAS"

Buradaki basın açıklamasında, Alevi toplumunun inançlarını yaşama konusunda, ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirten Sancar, "Neredeyse Alevilere yönelik doğrudan ya da dolaylı tehditler, rutin olaylar olarak algılanır hale gelmiştir. Alevilerin evlerine işaret konması, sanki sıradan önemsiz bir olay gibi sunulabiliyor ama toplumsal hafıza, özellikle Alevilerin hafızası, bu konuda son derece hassas ve canlıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LAİKTİR DİYANET KALDIRILMALI"

HBVAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez ise kimileri tarafından inançlarının, sorguladığını söylerken, “Bizim sorunlarımız, Alevilikten kaynaklanan sorunlar değil. Türkiye’nin demokrasi ve anayasa sorunu olduğunu, bu sorunların haliyle bizi vurduğunun farkındayız. Bir Diyanet İşleri Başkanı kendisine ‘laikim’ diyen bir devlette bir Diyanet İşleri Başkanlığı var ve bu Diyanet İşleri Başkanı hem siyaseti hem de sosyal hayatı dizayn ediyor. Biz Diyanet İşleri'nin kaldırılmasından yanayız." dedi.