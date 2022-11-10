HDP 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı

HDP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84. yılında anmadı. Ayrıca HDP, Anıtkabir'e ziyarette de bulunmadı.

Bugün tüm Türkiye için hüzünlü bir gün.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü.

Törenler ilk olarak devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı.

Ardından milyonlar için saat 9'u 5 geçe zaman durdu. Milyonlar Ulu Önder Atatürk için saygı duruşuna geçti ve minnet özlemlerini dile getirdi.

Törenler düzenlenirken siyasi partiler de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesajlar yayınladı.

"Rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz"

Adalet ve Kalkınma Partisi, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz." mesajını paylaştı.





CHP Atatürk için özel video hazırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise resmi Twitter hesabından "Sözün sözümüz yolun yolumuz" etiketiyle özel bir video paylaştı.

"Atatürk Türkiye'dir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de Devlet Bahçeli imzasıyla yayınlanan mesajında, "Atatürk Türkiye'dir, Türk milletinin ortak değeridir." paylaşımında bulundu.

"Büyük bir vefa ve sonsuz minnetle anıyoruz"

İyi Parti ise, "Takvimler O’nu gösterdiğinde; Ata'mızın eşsiz hatırası, vatanımızın her köşesinde yeniden doğuyor. 84 yıllık hasretimizin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü; büyük bir vefa ve sonsuz minnetle anıyoruz." mesajını paylaştı.

HDP anmadı

Tüm siyasi partiler anma mesajı yayınlarken HDP, 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı.

Meclis'te grubu bulunan partiler Anıtkabir'deki törene katılırken HDP grubu, bu törenlere de katılmadı.

"100 yıllık bir yıkım süreci"

Geçtiğimiz hafta HDP'li Pervin Buldan, Cumhuriyet'i hedef almıştı. Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

CHP sessiz kaldı

HDP'li Buldan'ın açıklamalarına 6'lı masanın ortaklarından İyi Parti tepki gösterirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise sessiz kalması dikkat çekmişti.







