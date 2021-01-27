HDP 4 partiden randevu istedi

Gelecek seçimlerde ittifak için diyalog zemini oluşturmak adına HDP; CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile bir araya gelecek.

Muhalefet partileri arasında “diyalog ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere” amaçlı ziyaretleri HDP de yapma kararı aldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar; CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talep etti.

GELECEK SEÇİMLERE HAZIRLIK

Partiler arasındaki bu temas trafiğinin, önümüzdeki seçimlerde olası ittifaklar için "zemin oluşturma” amacı taşıdığı ifade ediliyor.

İLK GÖRÜŞME SAADET İLE

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, randevu talebine ilk yanıt da Saadet Partisi’nden geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, beraberinde bir heyetle 1 Şubat 2021 Pazartesi günü Saadet Partisi genel merkezine giderek Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Daha sonra randevu talebine gelen yanıtlara göre diğer partiler ziyaret edilecek.

İYİ PARTİ YOK

HDP; AK Parti, MHP ve İyi Parti’den randevu talebinde bulunmadı. Bunun nedeni olarak 3 partinin HDP’ye dönük olumsuz politik tutum ve söylemleri gösterildi.