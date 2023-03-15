HDP aday çıkarmayacak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek! Bloomberg'in haberine göre, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddia ediliyor.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor...

Merakla beklenen seçimlere 60 gün gibi az bir süre kaldı.

Sürecin son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını hızlandırdı.

Cumhur İttifakı her geçen gün daha da genişlerken, Millet İttifakı da gizli ortağı HDP'ye göz kırptı.

Son dönemlerde HDP'ye bakanlık konusu gündeme gelirken, İyi Parti cephesi yeniden hararetlendi.

Meral Akşener, HDP'ye kesinlikle bakanlık verilmeyeceğini vurguladı.

"Bakanlık alışverişi olması mümkün değil"

Akşener konuya ilişkin şu cümleleri kullandı;

HDP ile bakanlık alışverişi olması mümkün değil. CHP, HDP ile görüşebilir ama bize asla getiremez.

CHP ve HDP cumartesi günü görüşecek

Bir diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart'ta HDP'yi ziyaret edeceği açıklandı.

HDP, bugün milletvekili seçim listeleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik izlenecek yol haritasını görüşmek için Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı.

HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Bloomberg'in haberine göre, cumhurbaşkanı adayı çıkarması beklenen HDP, kararından vazgeçti.

HDP'nin, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklaması bekleniyor.

Konu hakkında şu ifadeler aktarıldı;