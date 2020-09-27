HDP, Azerbaycan - Ermenistan çatışmasına dair Türkiye'yi uyardı

HDP, Türkiye'nin Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek vermemesini istedi.

Ermenistan, Azerbaycan'a ait topraklara yönelik saldırı başlattı. Köyleri basarak masum insanların üzerine ateş açan Ermeni askerlerine karşılık anında verildi.

İşgal altındaki köyler Azerbaycan ordusu tarafından tek tek kurtarılmaya başlamışken Türkiye tarafını belli etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından Türk milletinin Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu bildirdi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ederken konuyla ilgili HDP'den de açıklama geldi.

AZERBAYCAN'I DESTEKLEMEYİN ÇAĞRISI

HDP'nin açıklamasında, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten rahatsızlık ifade edildi.

Açıklamada, "AKP hükümeti şimdi de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki tarihsel problemleri “soydaşlık” üzerinden değerlendirip Azeri hükûmetini savaşa teşvik eden milliyetçi söylemlerde bulunuyor, yangının üzerine körükle gidiyor. Kaldı ki, Ermeniler de Azeriler gibi bu coğrafyanın kadim halklarındandır. Bu bağlamda Türkiye hükûmetini bir tarafı destekleyerek ve soydaş milliyetçiliği yaparak savaşı büyütmek yerine, Türkiye’de yaşayan halkların Azeri ve Ermeni halkları ile olan tarihsel bağlarını esas alarak arabulucu ve barışçı bir diplomasi yürütmeye çağırıyoruz." denildi.