2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Muhammed için nöbet tutan Ruken Canbey, "Kardeşlerin, anne, baban seni bekliyor. Gel evine” dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı.

852 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

"KARDEŞİM HASTA BİR ÇOCUKTU"

Kardeşinin 2015 yılında HDP’liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Ruken Canbey, “Kardeşim için buradayım. Kardeşim 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından 15 yaşındayken kaçırıldı. Kardeşim hasta bir çocuktu. Hasta olmasına rağmen PKK el koydu. 2022 yılında kardeşim olmadan girdik. 6 yılbaşı kardeşim olmadan geçiyor.

HDP binası önünde buruk yılbaşı VİDEO



"AİLECEK ÇOK HÜZÜNLÜYÜZ"

Ailecek çok hüzünlüyüz. Dün gece gerçekten kendimizi büyük bir boşlukta hissettik. Kardeşimi geri istiyoruz. Kardeşimin evine geri dönmesini istiyoruz. Kardeşime çağrıda bulunmak istiyorum; evine, ailene geri dön. Kardeşlerin, anne, baban seni bekliyor.

"AİLENE GERİ DÖN"

Onların söylediklerine kanma. Onlar seni kullanıyor. Senin hiçbir cezan, suçun yok. Gel evine, ailene geri dön. Dönen çocuklar ailesine teslim edildi. Sen de aynı şekilde teslim edileceksin. Bundan kuşkun olmasın. Sadece geri dönmesini onlardan yakasını kurtarmasını istiyorum” diye konuştu.

















