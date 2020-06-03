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    HDP, CHP'nin Atatürk imzalı maskesini kabul etmedi

    CHP tarafından yaptırılan Atatürk imzalı maskeler, Meclis'te HDP'li milletvekillerine de uzatıldı ancak kimse almadı.
    • DHA
    • 03.06.2020 - 16:36
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    HDP, CHP'nin Atatürk imzalı maskesini kabul etmedi

    Koronavirüs tehlikesine karşı en önemli tedbirlerden biri maske. Ölümcül virüse yakalanmamak için insanların evden çıktıklarında takması gereken maskelere CHP tarafından farklı bir boyut kazandırıldı.

    ATATÜRK İMZASI VE TÜRK BAYRAĞI VAR

    CHP, üzerinde Atatürk imzası ve Türk bayrağı bulunan maskelerden çok sayıda ürettirdi. Meclis'e de getirilen maskeler milletvekillerine dağıtıldı.

    HDP'LİLER İSTEMEDİ

    CHP milletvekilleri yeni maskeleriyle objektiflere sık sık poz verirken, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de siyaset yapan milletvekilleri üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk imzası bulunan maskeleri takmayı kabul etmedi.

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