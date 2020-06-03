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HDP, CHP'nin Atatürk imzalı maskesini kabul etmedi

HDP, CHP'nin Atatürk imzalı maskesini kabul etmedi

CHP tarafından yaptırılan Atatürk imzalı maskeler, Meclis'te HDP'li milletvekillerine de uzatıldı ancak kimse almadı.