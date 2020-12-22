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    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma

    HDP'li Leyla Güven'in Semra Güzel'in evinde yakalanmasının ardından, Güzel hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 12:10
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 12:22
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    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma

    HDP'li eski milletvekili Leyla GÜven, yargılandığı dava kapsamıbda 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Karar davasının ardından Leyla Güven hakkında tutuklama kararı verilirken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in evinde olduğunu belirleyen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    Güven, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

    SEMRA GÜZEL'E SORUŞTURMA

    HDP'li Semra Güzel hakkında ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

    HDP'li Leyla Güven'in gözaltına alınma görüntüleri

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma #1

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma #2

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