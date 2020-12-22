- Haberler
- Gündem Haberleri
- HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma
HDP'li Leyla Güven'in Semra Güzel'in evinde yakalanmasının ardından, Güzel hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 22.12.2020 - 12:10
- Güncelleme : 22.12.2020 - 12:22
HDP'li eski milletvekili Leyla GÜven, yargılandığı dava kapsamıbda 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karar davasının ardından Leyla Güven hakkında tutuklama kararı verilirken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in evinde olduğunu belirleyen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Güven, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
SEMRA GÜZEL'E SORUŞTURMA
HDP'li Semra Güzel hakkında ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
HDP'li Leyla Güven'in gözaltına alınma görüntüleri