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    HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti

    HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti

    Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır’ın Ergani ve Çınar ilçelerinde katılımın az olması üzerine Nevruz kutlamalarını iptal etti.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 15:58
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    Diyarbakır'da Ergani ve Çınar ilçelerinde HDP, Nevruz Bayramı için etkinlik düzenledi.

    Etkinliklere Ergani ilçesinde yaklaşık 250 kişi, Çınar ilçesinde ise yaklaşık 200 kişi katılım gösterdi.

    12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ergani ilçesinde terör örgütü PKK ve sözde örgüt lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 erkek ile, iç çamaşırlarına sakladıkları yasaklı örgüt flamalarını alana sokmayan çalışan 7 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

    HDP, DİYARBAKIR'DA BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

    Çınar ilçesinde ise yine katılımın az olduğu Nevruz kutlamasında sahneye terör örgütü PKK’nın sözde kıyafeti olan elbiselerle çıkmak isteyen şarkıcıya izin verilmedi.

    HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde beklenin altında katılım olması nedeniyle etkinlikleri iptal etti.

    HDP, Diyarbakır ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti #1

    HDP, Diyarbakır ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti #2


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