HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan İlçe Başkanı Ercan Sağlam hakkında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama kararı verildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı üzerine HDP ilçe binasına operasyon düzenlemişti.

ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulunmuş, ayrıca 4 yıldır kaçak elektrik kullanıldığının belirlenmesi üzerine binanın elektriği kesilmişti.

İLÇE BAŞKANI VE PARTİ YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINIP, SERBEST KALDI

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve parti yetkilisi Dilan Kılıç, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade vermiş, şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı VİDEO

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İKİNCİ KEZ GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında 2 şüpheli 26 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda yeniden gözaltına alınmıştı.

ERCAN SAĞLAM TUTUKLANDI

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Ercan Sağlam, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanırken; Dilan Kılıç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.